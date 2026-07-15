Педиатр Моисеева рассказала, что с аритмией и артериальной гипертензией противопоказано кататься на аттракционах

Аттракционы могут быть опасны для людей с определенными заболеваниями. О том, какие проблемы со здоровьем могут стать противопоказанием для катания, рассказала педиатр медцентра «Альфскрин» Дарья Моисеева в материале «ТСН24» .

По словам врача, здоровым детям и взрослым умеренные нагрузки на аттракционах не навредят. Однако на «американских горках» вес тела может увеличиваться в 3–4 раза, что может быть стрессом для неподготовленного сердца. Карусели и центрифуги могут привести к укачиванию у детей до 6–7 лет из-за незрелости вестибулярного аппарата.

Дарья Моисеева отметила, что резкие старты и торможения могут быть травмоопасными для шейного отдела позвоночника. Также риск травматизма выше на передвижных или ярмарочных аттракционах без стационарного фундамента.

Педиатр перечислила следующие противопоказания для катания на аттракционах: любые врожденные пороки сердца, даже прооперированные; аритмия, артериальная гипертензия; перенесенный инсульт или инфаркт; эпилепсия; повышенное внутричерепное давление; эписиндром, гидроцефалия, шунты в голове.

«В парке есть щит с ограничениями по росту и весу. Все понимают, что это не закон, а рекомендация. Если ребенок подходит по росту, но худой — его все равно будет „болтать“ в кресле, что травмоопасно. Берегите себя и катайтесь с умом! Если сомневаетесь, лучше проконсультируйтесь со своим лечащим врачом лично», — подытожила врач.