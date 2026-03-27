Педиатр Малыгина обратила внимание на важность диспансеризации для детей, активно занимающихся спортом

Дети, которые занимаются спортом на профессиональном уровне, могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Об этом сообщила педиатр «СМ-Клиники» для детей Евгения Малыгина в интервью «Известиям» .

По словам врача, проблемы со здоровьем могут возникнуть у любого ребенка, независимо от уровня физической активности. Однако у юных спортсменов есть свои особенности: повышенные нагрузки увеличивают риск травм — повреждений связок и суставов, переломов костей, в том числе в области зон роста (эпифизов).

Врач подчеркнула, что сердечно-сосудистая система юных спортсменов работает в условиях постоянной нагрузки. При избыточных нагрузках или скрытых патологиях это может привести к развитию патологий сердечно-сосудистой системы.

Малыгина обратила внимание на важность диспансеризации для детей, активно занимающихся спортом. Она позволяет своевременно обнаружить или заподозрить патологию и принять меры до того, как она перейдет в хроническую форму.

Педиатр отметила, что допуск к занятиям спортом должен осуществляться только после комплексного обследования и заключения лечащего врача-педиатра. Важно учитывать индивидуальные особенности ребенка — его уровень физической подготовки, анатомию, навыки и желание заниматься.

Журнал Medical Xpress сообщил, что родители могут снизить риск травм у детей-спортсменов, если поощряют их заниматься несколькими видами спорта. Сосредоточенность на одном виде спорта в раннем возрасте увеличивает риск травм, которые могут проявляться даже во взрослом возрасте.