Педиатр Харькова рассказала, как подготовить ребенка при походе к врачу и снизить его тревожность

Каждый родитель знает, что дети часто боятся ходить к врачу. Страх перед медицинскими процедурами связан с болью, дискомфортом и неизвестностью. Это может привести к стрессу, который негативно влияет на психическое состояние ребенка и усложняет работу врача. Педиатр, инфекционист и специалист по вакцинопрофилактике поликлиники «Альфскрин» Елена Харькова рассказала «ТСН24» , как подготовить ребенка психологически и снизить его тревожность.

Харькова отмечает, что страх перед врачами — распространенная ситуация в педиатрической практике. Дети могут прятаться, плакать или отказываться заходить в кабинет.

Одна из самых распространенных ошибок родителей — попытка скрыть предстоящую процедуру. Ложные обещания, вроде «совсем не будет больно», разрушают доверие в момент манипуляций. Харькова рекомендует говорить честно, но спокойно: «Будет немного неприятно, это быстро, и я буду рядом».

Чтобы снизить тревогу, можно заранее подготовить ребенка. Например, играть дома «в больницу», читать книги о врачах и лечении, не использовать врача как способ запугивания. Так ребенок получает ощущение контроля над ситуацией и меньше боится.

Важно не скрывать факт процедуры и заранее объяснять ребенку, что будет происходить: сначала осмотр, затем неприятная манипуляция. Современные методы позволяют снизить болевые ощущения, делая процедуру более комфортной.

После визита родителям стоит поддержать ребенка: отметить его смелость, обнять, дать время успокоиться. Небольшое поощрение поможет закрепить позитивный опыт.

Страх перед медицинскими процедурами — это этап взросления. При правильном подходе ребенок учится справляться с тревогой и постепенно начинает относиться к визитам к врачу спокойнее.