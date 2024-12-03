Педиатр Гуреева: дети в возрасте от одного до трех лет могут плакать по ночам из-за переутомления

Плач и беспокойство ребенка по ночам могут быть обусловлены разными причинами. Для их определения стоит учитывать возраст малыша, рассказала «Газете.ru» Ульяна Гуреева.
Так, у детей в возрасте от шести месяцев до года плач по ночам может вызывать некомфортная окружающая обстановка или процесс прорезывания зубов. Часто такое состояние происходит на фоне сепарационной тревоги, приводят слова врача «Известия».
В возрасте от одного до трех лет дети могут плакать по ночам из-за кошмаров, порождаемых новыми страхами. В этот период у малышей может появиться боязнь света, одиночества или вымышленных существ.
Важно не перегружать нервную систему ребенка вечером. Слишком яркий свет и громкие звуки приводят к переутомлению и тревожному сну, заключила Гуреева.
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