Педиатр Федотова посоветовала москвичам прятаться от жары в городских парках

Врач-педиатр Татьяна Федотова рассказала, что во время жары у человека снижается уровень кислорода в крови, что может вызвать чувство усталости. О том, где в российской столице можно спрятаться от такой погоды, передала «Вечерняя Москва».

Как пояснила медик, во время жары организм тратит больше энергии на поддержание нормальной температуры тела. В таком состоянии человек может испытывать лень и апатию. Лучше всего прятаться от жары, по ее словам, в городских парках в тени деревьев.

В столичном Департаменте культуры рассказали, что в 26 парках Москвы установили арки и зоны для охлаждения. Они распыляют в воздухе мельчайшие капли воды, что позволяет чувствовать себя комфортно даже в аномальную жару.

В свою очередь терапевт Олег Кривов рекомендует посетить открытые бассейны в «Лужниках» и парках «Сокольники» и «Фили».