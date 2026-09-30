Педагогам напомнили о праве на длительный отпуск до года

Педагогические работники в России могут раз в 10 лет непрерывной работы взять длительный отпуск сроком до одного года с сохранением должности. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В стаж, дающий это право, входит фактически отработанное время, периоды вынужденного прогула при незаконном увольнении, отпуск по уходу за ребенком до трех лет и замещение должностей в период практики (если перерыв после вуза не превысил месяца).

Отпуск предоставляется по заявлению и оформляется приказом. Во время отдыха педагога нельзя перевести на другую работу или уволить по инициативе работодателя, кроме случая ликвидации организации.