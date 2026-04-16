Педагог Замыслова призвала родителей учить ребенка аргументировать свои мысли

Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада Анна Замыслова в интервью РИАМО поделилась советами, как сделать общение с ребенком более конструктивным.

По словам специалиста, в авторитарной атмосфере дети либо подавляют свое мнение, либо начинают спорить еще сильнее в знак протеста. А при слишком мягком подходе споры могут превратиться в манипуляции и постоянное давление на взрослого. Поэтому важно соблюдать баланс и создавать условия для партнерского общения.

Замыслова советует сохранять спокойствие и избегать эмоциональных споров. Она рекомендует разделять ситуации: диалог возможен, если вопрос не касается безопасности и здоровья ребенка. В таких случаях правила должны быть непоколебимыми.

«Сменить собственную реакцию — вместо восприятия спора как вызова и борьбы занять позицию спокойного интереса. Вместо "Перестань спорить" предложить ребенку рассказать, почему он так думает», — цитирует педагога газета «Петербургский дневник».

Также важно учить ребенка аргументировать свои мысли. Вместо простого «Я не хочу» просить его обосновать свое нежелание: «Я не хочу, потому что…». Это поможет перейти от эмоций к аргументам и сделает общение более продуктивным, заключила эксперт.