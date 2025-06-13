Педагог Васюк рассказала, что плохие оценки могут быть сигналом о наличии конфликтов в школе

Если ребенок регулярно получает плохие оценки, это может быть сигналом о наличии конфликтов в школе. Об этом рассказала педагог Ксения Васюк в беседе с ИА RuNews24.ru .

Специалист советует обратиться за помощью к профессионалам — например, психологу или социальному педагогу. Также важно напрямую поговорить с ребенком, чтобы выяснить, нет ли у него проблем в отношениях с одноклассниками или учителем, написал KP.RU.

По мнению Ксении Васюк, важно донести до ребенка, что плохая оценка — это не катастрофа, но ее необходимо исправить. Кроме того, стоит обратить внимание на другие таланты ребенка и не фокусироваться исключительно на школьных успехах.

Ранее KP.RU отметил, что родителям не стоит ругать ребенка за плохие оценки, так как они не всегда отражают реальные знания. Успеваемость может зависеть от множества факторов: физического состояния ученика, настроения учителя и отношения ребенка к учителю и предмету.