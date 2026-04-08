Педагог Цветкова заявила, что смартфоны опасны для детей младше 11 лет

Кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова в беседе с РИАМО высказалась о влиянии смартфонов на здоровье и развитие детей. По ее мнению, до 11 лет детям достаточно кнопочного телефона.

Цветкова подчеркнула, что раннее знакомство с «умными» телефонами наносит вред психике, зрению и общему развитию ребенка. Бесконтрольный доступ к интернету, играм и неподходящей информации может негативно сказаться на психическом состоянии и восприятии мира детьми, отметила газета «Петербургский дневник».

Кроме того, педагог обратила внимание на опасность длительного использования маленьких экранов для зрения детей до семи лет, так как это может ухудшить боковое зрение, что создает риски для безопасности ребенка.

Цветкова также отметила важность обсуждения правил использования телефона с ребенком и необходимость активации функции «родительский контроль». Она рекомендовала заранее устанавливать часы выхода в интернет, согласовывая их с семейным распорядком дня.