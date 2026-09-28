Педагог Цветкова назвала ошибку родителей при чтении книг с детьми

Родителям не стоит превращать обсуждение прочитанной книги в проверку знаний ребенка о сюжете, героях и последовательности событий. Об этом «Известиям» рассказала кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова.

«Проверка в некоторых случаях нужна, но скорее уже после третьего прочтения. Меня в свое время учили, что одно произведение нужно три раза прочитать или прослушать. Поэтому родителю не стоит сразу становиться контролером», — объяснила Цветкова.

По словам педагога, вопросы о названии произведения, авторе, главном герое или финале в первую очередь проверяют память ребенка. В этот момент родитель занимает позицию учителя, тогда как задача семейного чтения — помочь ребенку понять содержание и сформировать собственное отношение к истории.

Цветкова отметила, что проверочные вопросы могут использоваться как игра, например когда ребенок возвращается к книге и ищет ответ. Однако при первом знакомстве с произведением важнее не оценивать знания, а поддерживать интерес к чтению.

Обсуждение книги, по словам эксперта, должно быть связано не с количеством запомнившихся деталей, а с эмоциями и нравственным смыслом произведения. Родители могут спросить ребенка, было ли ему жалко героя, смешно ли ему было, как бы он поступил на месте персонажа или какие чувства вызвала история. При этом важно не только задавать вопросы, но и слушать ответы.