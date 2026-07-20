Педагог Третьяк рассказала, ка выбрать путь после 9-го класса

Каждый год выпускники 9-х классов сталкиваются с важным выбором: продолжить обучение в школе или пойти в колледж. Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк в беседе с Life.ru подчеркнула, что решение должно зависеть от профессиональных интересов подростка, его готовности к выбранной сфере и понимания собственного будущего.

По словам эксперта, те, кто еще не определился с будущей профессией, могут остаться в школе. Дополнительные два года позволят им сосредоточиться на общеобразовательных предметах, подготовиться к ЕГЭ и принять более осознанное решение о дальнейшем обучении. Однако оставаться в 10-м классе без четкой цели не стоит — это может привести к тому, что годы пройдут в подготовке к экзаменам, а вопрос о выборе профессии так и останется без ответа.

Колледж больше подходит тем, кто уже определился с профессиональной сферой и хочет как можно раньше перейти к практике. Как отмечает Третьяк, это говорит о том, что подростку проще осваивать знания через реальные задачи и проектную деятельность.

«СПО не следует воспринимать как запасной путь для тех, кто не справляется со школой. В хорошем колледже нагрузка может быть высокой, а к этому добавляется повышенная ответственность: студенту приходится становиться самостоятельным, активно осваивать профессию, а также выстраивать отношения внутри колледжа и с потенциальными работодателями», — подчеркнула педагог.

Перед поступлением в колледж важно изучить не только название специальности, но и учебный план, долю практических занятий, преподавательский состав, оснащение учебного заведения и карьерные перспективы выпускников. Тем, кто планирует остаться в школе, также стоит заранее определить образовательную цель и убедиться, что учебное заведение сможет обеспечить необходимую подготовку по профильным предметам.