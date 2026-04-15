Педагог Тхостов рассказал, что в школах могут ввести общественно полезный труд

В России появилась инициатива вернуть общественно полезный труд в школьную программу. Учеников планируется привлекать к уборке классов и коридоров, а также к благоустройству пришкольной территории. Об этом заявил директор петербургского лицея №369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов в эфире радио «Комсомольская правда» .

Он отметил, что это давно назревшая инициатива, поэтому важно, чтобы она перешла в законопроект.

«Без добровольного согласия в данный момент времени ни к чему мы детей собственно привлечь не можем, а значит — растим общество потребителей», — сказал Тхостов.

Педагог пояснил, что сейчас принуждать детей к труду в российских школах запрещено, и превышение полномочий может привести к скандалу.