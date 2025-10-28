Педагог Снегуров предупредил о возможном социальном расслоении из-за введения шведского стола в школах

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров предупредил о возможном социальном расслоении из-за введения шведского стола в школах. Об этом сообщила «Москва 24» .

Педагог раскритиковал предложение депутата Госдумы Ирины Филатовой о введении шведского стола в школах, назвав его несвоевременным и непродуманным. По его мнению, подобная инициатива отвлекает детей от учебного процесса и создает дополнительные организационные сложности.

Снегуров подчеркнул, что многие школы, особенно в небольших населенных пунктах, не оснащены современными пищеблоками и нуждаются в капитальном ремонте. Он выразил сомнение в возможности реализации концепции шведского стола в таких условиях, предположив, что это приведет к хаосу, толкотне и неизбежным инцидентам вроде перевернутых тарелок и чашек.