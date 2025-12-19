Педагог Скаржинская подчеркнула важность участия чиновников в развитии киберспорта

Заместитель директора по научно-методическому обеспечению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района и кандидат педагогических наук Елена Скаржинская подчеркнула значимость участия чиновников в развитии киберспорта. В интервью агентству RuNews24.ru эксперт отметила, что успех в этой сфере во многом зависит от эффективности работы представителей власти и наличия научной базы для подготовки спортсменов.

Спортивные результаты и система подготовки резерва — ключевые показатели их деятельности.

По мнению Скаржинской, ответственность за успехи и неудачи в киберспорте может быть разной: от оценки работы и перевыборов до судебных решений, написали «Известия».

Ранее директор IT-колледжа Антон Васильев отметил, что киберспорт и игровая индустрия создают основу для новых профессий, требуя от участников стратегического мышления, быстрой реакции и умения работать в команде.