Педагог Садырева предложила не заменять смартфоны, а предлагать детям альтернативные занятия в школьных классах

Педагог-психолог московской школы №2065 Светлана Садырева заявила, что простые запреты на использование телефонов неэффективны. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она высказала мнение, что учителям и родителям нужно предлагать детям альтернативные занятия и учить их общаться друг с другом.

«Для того чтобы забрать, нужно что-то предложить и самое главное — научить. Это необязательно театр. Это может быть общение, внутриклассная социализация, это общие дела внутри класса», — сказала Садырева.

Она предложила классным руководителям и родительским комитетам приобретать настольные игры, пазлы и конструкторы, чтобы разнообразить досуг школьников.