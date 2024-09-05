Педагог Подсухина: родителям не нужно полностью контролировать выполнение домашнего задания

Часто родители всячески пытаются помочь своим детям разобраться в сложных предметах. Однако не стоит полностью контролировать выполнение домашнего задания, рассказала педагог Виктория Подсухина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в этом вопросе очень важно соблюдать баланс. Не нужно забывать, что выполнение упражнений развивает в ребенке ответственность, самоконтроль, усидчивость. При этом не стоит и оставлять ребенка с заданиями один на один.

Часто школьникам необходимы будут пояснения и подробный разбор материала, но пристального контроля не требуется, отметила Подсухина.