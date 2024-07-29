Педагог Подсухина посоветовала освоить тайм-менеджмент при переходе из средней школы в старшую

Педагог Виктория Подсухина рассказала, как подготовиться к переходу из средней школы в старшую. Ученикам стоит научиться быть ответственными и самостоятельными, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Еще один важный навык — умение распределять время и расставлять приоритеты. Специалист посоветовала освоить тайм-менеджмент, начав с создания списков дел на день.

По словам педагога, подростку необходимо уделить особое внимание предметам, которые он планирует сдавать на экзамене. Однако не следует забывать про остальные дисциплины, ведь все оценки идут в аттестат.

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