Педагог Подсухина назвала шум в аудитории основанием для апелляции на ЕГЭ

Процедура проведения Единого государственного экзамена детально прописана в правилах, и их нарушение может стать основанием для обжалования результатов работы. Подробнее рассказала педагог Виктория Подсухина в беседе с Lenta.ru .

По словам эксперта, среди наиболее частых проблем — отсутствие страниц в экзаменационных материалах, технические неполадки, шум в аудитории и некомфортная температура из-за неработающего кондиционера или закрытых окон.

«Апелляцию по факту нарушения процедуры школьник должен подать сразу на месте, не покидая пункт проведения экзамена», — добавила специалист.

Как пояснила Подсухина, заявление составляется в двух экземплярах, один из которых остается у ученика. Педагог посоветовала подробно описывать все детали проблемы и сохранять спокойствие при общении с организаторами экзамена.