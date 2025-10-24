Педагог по вокалу Емельянов отметил, что пение может помочь при бессоннице и стабилизировать дыхание

Кандидат педагогических наук и педагог по вокалу Виктор Емельянов рассказал «Известиям» о влиянии пения на психическое здоровье. По его словам, пение может улучшить настроение, снизить тревожность, помочь при бессоннице и стабилизировать дыхание.

Емельянов объяснил, что голос — это естественная функция для коммуникации, а пение — осознанное музицирование голосом. Он подчеркнул, что голосовая активность напрямую связана с психическим здоровьем.

Восстановить связь с голосом можно через специальные упражнения, основанные на доречевых сигналах. Они помогают снять мышечное напряжение, усталость и положительно воздействуют на дыхательную и нервную системы.

Ранее журнал Science Daily сообщил о способности музыки стать альтернативой психотропным препаратам для пациентов с деменцией.