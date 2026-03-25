Педагог Петрушин подчеркнул важность дополнительных занятий в летний период для школьников

Педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин в беседе с РИАМО подчеркнул важность дополнительных занятий в летний период для школьников. Он отметил, что заблаговременная подготовка создает прочный фундамент для успешного прохождения экзаменов.

«Польза есть, потому что база закладывается заранее, это очень важно. Вот на примере экзамена по русскому языку, самое сложно — сочинение. За летние каникулы с ребенком можно разобрать по косточкам, как писать сочинение», — сказал Петрушин.

По мнению эксперта, начинать готовиться с репетиторами к экзаменам следует не весной выпускного класса, а гораздо раньше. В идеальном случае родители должны задуматься об этом еще в 10-м классе, добавил «Петербургский дневник».