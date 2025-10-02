Педагог Николаева призвала не дарить учителям парфюмерию, гаджеты и аксессуары в их профессиональный праздник

В преддверии Дня учителя родители и ученики задумываются о подходящем подарке для педагога. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с Life.ru отметила, что искренность и уважение — ключевые аспекты при выборе подарка.

«Правильно дарить подарки учителю, в целом, так же, как и всем остальным — главное, чтобы подарок был сделан от души и по желанию, а не из чувства обязательства», — подчеркнула эксперт.

Николаева рекомендует избегать таких подарков, как парфюмерия, гаджеты или аксессуары, поскольку они могут быть восприняты как слишком личные. Вместо этого она предлагает выбирать деловые и нейтральные вещи или проявить креативность, например, подарить открытку, рисунок или поделку от ученика.

«Особенно ценятся вещи, сделанные своими руками — открытки, поделки, даже небольшие изделия или рисунки от ученика», — объяснила Николаева.