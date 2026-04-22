Педагог Назаров заявил, что на психологическое состояние школьников перед ЕГЭ влияют семья, школа и общество

По мнению эксперта, на эмоциональное состояние ребенка перед экзаменом влияют семья, школа и общество. Он подчеркнул, что детям важно понимать: результаты экзамена не изменят отношения окружающих к ним.

«Три субъекта должны влиять на состояние ребенка перед экзаменом. Первый субъект — это семья. Когда я сдавал ЕГЭ, я точно знал, что мои родители примут любой результат. Меня автоматически это успокаивало. Второй субъект — это школа. Она не должна завышать ожидания от детей», — заявил Григорий Назаров.

Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые могут быть у ученика во время проведения ЕГЭ. В этом перечне — черновики, гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверяющий личность документ, лекарства, перекус и бутилированная питьевая вода. Эта информация содержится в памятке о правилах проведения единого государственного экзамена в 2026 году.