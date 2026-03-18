Педагог Модель рассказала, что первые деньги можно доверять ребенку уже в шесть-семь лет

Учитель высшей категории, методист и специалист по дошкольной финансовой грамотности Наталья Модель рассказала «Известиям» , что первые деньги можно доверять ребенку уже в шесть-семь лет. Это возможно, если он понимает, для чего нужны деньги, и способен самостоятельно сделать покупку.

По словам эксперта, карманные деньги — это не просто возможность потратить, а тренировка ответственности. Ребенок учится планировать расходы, контролировать желания и копить на конкретную цель. Важно также обучать его правилам безопасности: где хранить деньги и что делать, если кто-то попросит одолжить или отдать их.

Модель рекомендует решать вопрос о сумме через разговор с ребенком.

«Стоит обсудить, на что ребенку нужны деньги, и аккуратно объяснить, что у семьи есть бюджет», — отметила она.

Можно вместе посчитать регулярные траты и от этого определить сумму. Как ориентир, эксперт предложила формулу: «50 рублей умножить на возраст». Но это не жесткое правило, а стартовая точка, подстраиваемая под возможности семьи. Главное, чтобы деньги выдавались на понятный период и с четкой договоренностью, на что они будут потрачены.

Что касается контроля трат, то здесь все зависит от доверия. Многие родители видят покупки через детские банковские карты, привязанные к их счету. Но карманные деньги (кроме обязательных расходов) остаются «тренажером», ребенок имеет право потратить их по-своему.

Также эксперт затронула вопрос о выплате денег за оценки. Она считает, что решение должны принимать родители, но напомнила, что психологи и педагоги часто называют такую мотивацию неэффективной.