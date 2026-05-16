Педагог Мельникова отметила необходимость школьных психологов в образовательном процессе

В современном обществе дети сталкиваются с высокими академическими нагрузками, трудностями во взаимоотношениях со сверстниками и быстрыми темпами изменений в обществе и технологиях. В таких условиях школьный психолог становится опорой для всего образовательного процесса. Об этом сообщила кандидат педагогических наук Гульнар Мельникова в комментарии RuNews24.ru .

Она напомнила, что психолог проводит диагностику эмоционального состояния и личностных особенностей детей, занимается профилактикой школьной дезадаптации, буллинга и конфликтных ситуаций. Кроме того, он оказывает поддержку ученикам, испытывающим трудности с адаптацией.

«Благоприятная атмосфера в школе играет ключевую роль в формировании у ребенка представления о мире и о себе, а также в выработке полезных привычек», — подчеркнула эксперт.

Психологи также разрабатывают рекомендации для педагогов и родителей, помогающие в воспитании и обучении детей с особыми образовательными потребностями.