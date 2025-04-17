Педагог Май: нейронные связи формируются в мозге ребенка до шести лет

В воспитании ребенка крайне важно найти баланс между развитием и свободой. Кандидат педагогических наук Марина Май рассказала «Газете.Ru» о том, нужно ли нагружать детей различными занятиями с самого раннего возраста.

По словам эксперта, первые годы жизни — это время активного роста. До шести лет в мозге ребенка формируются нейронные связи. Именно поэтому первые годы так важны для восприятия мира, развития речи, мышления и внимания.

Раннее развитие — это возможность мягко познакомить малыша с окружающим миром в игровой форме. Однако многие родители болезненно реагируют на ошибки своего чада или транслируют ему определенные ожидания. В результате у ребенка может сформироваться синдром отличника. Он начинает бояться ошибок и старается «угодить».

Важно понимать, что перегружает не количество занятий, а неправильная организация процесса. Например, подготовка к школе за партами с письменными заданиями может отбить желание учиться. Ребенку нужна свобода, чтобы пробовать, ошибаться и учиться. Родителям необходимо поддерживать своих детей, но при этом направлять их и помогать преодолевать трудности, подчеркнула Май.