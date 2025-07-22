Педагог Котик указала на минусы метода изучения языка по фильмам с субтитрами

Просмотр кинокартин с субтитрами не способствует развитию восприятия иностранной речи на слух. Такое мнение высказала преподаватель английского языка в школе интуитивной лингвистики, автор коуч-метода преподавания Анна Котик в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, просмотр фильмов с субтитрами способствует развитию умения быстро читать на русском языке. Если картины просмотрены с английскими субтитрами, это уже свидетельствует о соответствующем уровне владения языком и помогает усовершенствовать навыки чтения на английском.

«Любой просмотр фильма с субтитрами, он никак вообще не помогает нам уловить речь на слух. Наш мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления, он выбирает ту задачу, что ему проще», — пояснила эксперт.

На взгляд педагога, освоить чтение на любом европейском языке можно всего за три месяца, разумеется, с использованием словаря.