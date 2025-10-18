Педагог Калугина призвала не нагружать ребенка заданиями из учебников в каникулы

Педагог и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Калугина дала советы родителям по организации осенних каникул. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По мнению эксперта, каникулы — это возможность для восстановления сил и укрепления семейных связей. Специалист призвала к балансу и разнообразию деятельности.

«Запомните, что каникулы — это отдых, а не продолжение учебного года. Не стоит нагружать ребенка дополнительными заданиями из учебников», — отметила Калугина.

Она предложила проводить время на природе, собирая листья для гербария и проводя исследовательские походы, а также посещать музеи, выставки, театры. Педагог обратила внимание и на двигательную активность: бассейны, веревочные парки, скалодромы.