Педагог Ямбург заявил, что грамотный учитель не даст втянуть себя в конфликт с учениками

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург сообщил ИА НСН , что конфликты между учителями и учениками следует рассматривать индивидуально. По его мнению, это лучше всего делать через управляющий совет школы и конфликтную комиссию.

Накануне в Челябинской области разгорелся скандал после того, как учительница дала подзатыльник ученику. Следственные органы возбудили уголовное дело. Администрация школы заявила об увольнении педагога, но местные жители встали на ее защиту.

По словам Ямбурга, существует большое количество способов воздействия на учеников, многие из них носят моральный характер. Грамотный учитель не даст втянуть себя в конфликт, добавил педагог.

Он отметил, что есть границы, которые переходить нельзя, и подчеркнул важность управляющего совета и конфликтной комиссии для разрешения подобных ситуаций.