Педагог Ямбург назвал недостаточным возвращение экспертизы РАН для школьных учебников

Возвращение экспертизы РАН для школьных учебников — это недостаточная мера для контроля за ними. Таким мнением поделился с «Ридусом» заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

По его словам, нужно подойти к проблеме более детально. В частности, учитывать все категории учеников, к которым попадет образовательная литература.

«Это только половина дела. Надо также хорошо знать психологию детей, особенности их восприятия, причем разных — и одаренных, и с проблемами развития», — подчеркнул Ямбург

Он также добавил, что нельзя допускать того, чтобы в учебники проникали антинаучные мнения и взгляды. Педагог отметил, что эта проблема также довольно остро стоит в реалиях современного образования.