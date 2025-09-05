Педагог Еремина предложила играть с детьми в магазин для развития финграмотности

Финансовая грамотность — это приобретаемый навык, который необходимо развивать у детей с раннего возраста. Об этом рассказала педагог-психолог Юлия Еремина в интервью РИАМО .

Для начала эксперт предложила познакомить ребенка с концепцией денег и их происхождения: объяснить, что игрушки приобретают за деньги, заработанные трудом взрослых. Для лучшего понимания полезно описать, чем занимаются родители на работе и за что получают вознаграждение.

По словам эксперта, процесс обучения должен носить игровой характер, чтобы увлечь ребенка. Отличным вариантом станет игра в магазин, имитирующая покупку и продажу товара, позволяющая почувствовать себя в роли покупателя или продавца. Также специалист рекомендовала завести копилку, чтобы поощрить ребенка собирать средства на понравившуюся вещь, добавил MIR24.TV.