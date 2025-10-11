В детстве формируются основы личности, развиваются интеллект и социальные навыки. На эти процессы влияют родители и окружение, а также цифровая среда. Австралийский футуролог Марк МакКриндл назвал поколение, родившееся после 2010 года, поколением «Альфа». По его мнению, это начало чего-то нового, а не возвращение к старому. Об этом — в материале «ТСН24» .

Педагог ГОУ Тульской области «Ефремовская начальная школа» Татьяна Бушенкова отмечает, что дети поколения «Альфа» с раннего возраста овладевают гаджетами и используют интернет. Цифровая среда для них — естественная часть жизни. Однако педагог обеспокоена тем, что полученные сведения не задерживаются в долгосрочной памяти, а критическое мышление страдает.

Психолог Майя Андрияничева говорит о «Google-эффекте»: дети запоминают не информацию, а путь к ней. Также наблюдается снижение концентрации внимания и нарушение его устойчивости.

«Информация усваивается короткими блоками, глубина переработки страдает», — подчеркивает психолог.

Она добавляет, что при разумном подходе цифровая среда может стать ресурсом для развития, но при отсутствии баланса — источником серьезных трудностей.