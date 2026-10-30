Педагог Бояринцева посоветовала чаще гулять с детьми для адаптации к осени

Сезонное ухудшение настроения бывает не только у дошкольников, но и у подростков, сообщила эксперт Бояринцева. Ребенку после лета приходится рано вставать и идти в сад, поэтому для адаптации эксперт советует чаще гулять в светлое время суток и следить за режимом сна. Вечером стоит отказаться от гаджетов и активных игр.

Эффективным способом снять стресс эксперт назвала физическую активность: подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. Также полезны совместные игры, чтение и тактильный контакт. Выраженную сонливость и резкие изменения поведения не стоит списывать на хандру — если состояние ребенка вызывает беспокойство, нужно обратиться к педиатру.