Педагог Блинов выразил сомнения в идее создания кодекса для школьников

Эксперт отметил, что в прошлом подобные правила вывешивались в гимназиях, но не способствовали позитивному обучению детей. По мнению Блинова, сейчас важно сосредоточиться на воспитании «хорошего, а не плохого».

«История повторяется. В XIX веке во всех гимназиях на стенах висели таблички с наказаниями, с перечнем нехороших дел, ну и с количеством розог, которые были прописаны за каждый вид наказаний. Учить надо хорошему, а не плохому. Есть сомнения в такого рода решениях», — заявил доктор педагогических наук.