Новогодний подарок для ребенка должен исполнять его желания и подходить по возрасту, а не сводиться к покупке практичных бытовых вещей. Об этом в беседе с RT рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

По словам сооснователя «Умношколы», одежда, обувь или рюкзак — это повседневная необходимость, а не праздничный сюрприз. Чтобы выяснить мечты ребенка, эксперт посоветовал предложить ему написать или нарисовать письмо Деду Морозу либо составить список вариантов в разговоре, отметил сайт «Москва24».

Ахмадуллин также рекомендовал избегать покупок «на вырост», которые могут расстроить ребенка своей сложностью. Удачным выбором станут настольные игры, наборы для опытов и творчества, предполагающие совместный досуг с родителями. Книги специалист посоветовал подбирать строго по текущим интересам детей, а не по принципу обязательного чтения.