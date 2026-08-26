Педагог Ахмадуллин призвал не дарить учителям алкоголь и парфюм

Ахмадуллин посоветовал не покупать учителю огромные букеты. Если каждый ученик подарит цветы, педагогу будет сложно разместить и увезти несколько десятков букетов.

Специалист также рекомендовал отказаться от алкоголя: такой подарок не связан с работой учителя и может поставить его в неловкое положение. Не стоит выбирать косметику, парфюм и одежду, поскольку эти вещи зависят от личного вкуса.

Ахмадуллин добавил, что у опытных педагогов обычно уже много кружек, статуэток, ручек и других сувениров с профессиональной символикой. Он предостерег от слишком дорогих подарков, которые могут создать ощущение обязательства.