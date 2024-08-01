Пчеловод Моторина рассказала, что поддельный мед выдает пена и пузырьки

Роскачество провело исследование меда 16 торговых марок, представленного в сетевых магазинах, и оно показало, что многие продукты не соответствуют требованиям законодательства и имеют признаки фальсификации. О том, как выбрать настоящий мед и избежать подделок, рассказала опытный пчеловод с 40-летним стажем Наталия Моторина, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт отметила, что среди основных признаков некачественного меда можно выделить наличие пены и пузырьков. Эти характеристики указывают на брожение продукта, что свидетельствует о том, что его подвергали переплавке и добавляли воду.

Кроме того, подделка может иметь едва ощутимый аромат и слишком сладкий вкус. На поверхности появляются волны, небольшие потеки и пятна. Моторина также подчеркнула, что зимой мед не должен оставаться жидким. Выгонка заканчивается осенью, и в течение нескольких месяцев натуральный мед должен кристаллизоваться.