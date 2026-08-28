Павловский краевед Николай Федотов скончался

Краевед Николай Федотов, более 20 лет руководивший музеем в Павлове, умер. В ближайшее время выйдут две его книги, сообщает Pravda-nn.ru .

О смерти Федотова сообщил в соцсетях директор издательства «Кварц» Дмитрий Иванов. Краевед посвятил жизнь изучению истории Павлова, собирал документы и свидетельства о городе.

С 2002 по 2023 год Федотов возглавлял Павловский исторический музей. В 2016 году он выпустил книгу «Павлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг.», победившую в конкурсе «Лучшая книга 2016 года по истории и культуре Нижегородского края».

В прошлом году издательство выпустило подготовленный Федотовым историко-культурный путеводитель по Павлову. На фестивале «Красная площадь» он стал самой продаваемой книгой «Кварца».

Иванов отметил, что краевед предпочитал документы легендам, а факты — красивым версиям. По его словам, две новые книги Федотова издадут посмертно в ближайшее время.