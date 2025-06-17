Павильон «Душа России» откроют на ПМЭФ-2025

В рамках Петербургского международного экономического форума откроют павильон «Душа России». В нем представят проекты в сфере креативных индустрий и развития отечественного культурного кода.

Среди ожидаемых экспонатов — ларцы и шкатулки от фабрики лаковой миниатюры «Федоскино», ручные ковры дагестанских мастеров, шелковые платки от Дома моды Айшат Кадыровой, ватные игрушки, ювелирные изделия и многое другое. Кроме экспозиции, в павильоне гостей будут ждать сессии, публичные беседы, квизы и интерактивные экскурсии.

«Уверен, экспозиция позволит участникам форума в полной мере познакомиться с творческим потенциалом современной России в свете богатейшей многовековой культуры страны, а дискуссии позволят сформировать актуальный социокреативный контекст и определить его перспективы», — отметил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Кроме того, на фестивале представят первый кроссовер отечественной разработки под маркой Lada.