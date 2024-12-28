«Павербанки МТС Юрент»: беспроводные зарядки в виде кошелька подойдут для авто

Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в интервью изданию «Известия» рассказал о технических аспектах беспроводной зарядки и выборе подходящего устройства.
Казаков объяснил принцип работы беспроводной зарядки, основанный на явлении электромагнитной индукции. Энергия передается от одного устройства к другому без использования проводов. Процесс включает участие двух катушек: одна расположена в зарядном устройстве, вторая — в смартфоне. Помещая смартфон на зарядное устройство, создается магнитное поле, которое обеспечивает передачу энергии от одной катушки к другой, заряжающей аккумулятор телефона. Эффективность процесса зависит от близости расположения обеих катушек.
Существует разнообразие типов беспроводных зарядных устройств. Подставки позволяют комфортно пользоваться телефоном в вертикальной ориентации, что полезно при просмотре видео. Модели в формате кошелька подойдут для применения в автомобилях или на рабочем месте.
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