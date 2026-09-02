Пауэрбанки нового поколения с поддержкой Qi2 представил оператор

Ключевая особенность Qi2 — точное магнитное совмещение зарядных катушек смартфона и внешнего аккумулятора. Пауэрбанк фиксируется в оптимальном положении, поэтому не нужно искать точку зарядки или постоянно поправлять устройство. Если у смартфона нет встроенной магнитной системы, понадобится совместимый чехол — сам смартфон при этом должен поддерживать беспроводную зарядку.

В линейке представлены модели емкостью 5000 и 10 000 мА·ч, черного и розового цвета. Компактная версия рассчитана на ежедневное использование, а версия с увеличенной емкостью подойдет для долгих поездок. Новинки поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, что в два раза выше по сравнению со стандартом предыдущего поколения Qi. Также пауэрбанки можно заряжать через разъем USB-C с технологией Power Delivery мощностью до 20 Вт.

Как рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин, при развитии линейки StellarWay в компании ориентировались на пользу устройств и внедрение современных технологий.

«Внешние аккумуляторы прошли внутреннее тестирование специалистами „МегаФона“ на собственном оборудовании, в ходе которого мы проверили безопасность и стабильность зарядки в разных условиях», — отметил Зимин.