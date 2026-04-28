Пациентов призвали обращаться в полицию при получении некачественных косметологических услуг

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в разговоре с ИА НСН призвал россиян быть ответственнее при выборе косметологических услуг. По его словам, необходимо проверять документы, образование и лицензии специалистов.

«Если вам навредили, это повод для публичного процесса. Нужно подавать в суд и обязательно писать заявление в полицию для возбуждения уголовного дела», — подчеркнул Власов.

Он отметил, что бездействие пострадавших затрудняет привлечение к ответственности недобросовестных «специалистов» и способствует распространению опасных услуг.