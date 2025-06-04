Пациента с распадающимся из-за гангрены желчным пузырем спасли в Екатеринбурге

Работники Екатеринбургской городской больницы № 14 сумели спасти жизнь 63-летнего жителя Свердловской области, у которого началось разрушение желчного пузыря вследствие гангрены. Об этом сообщил TagilCity со ссылкой на региональный минздрав.

Мужчина обратился в медицинское учреждение в апреле, жалуясь на лихорадку, гипотонию и острые боли справа под ребрами, продолжавшиеся в течение трех недель. Врачи незамедлительно назначили ультразвуковое исследование, подтвердившее диагноз острого холецистита.

Пациента поместили в отделение интенсивной терапии для стабилизации состояния. Хирургическое вмешательство показало критическое состояние органа, грозящее тяжелыми последствиями вплоть до смерти больного. Благодаря своевременно принятым мерам мужчина пошел на поправку и начал восстанавливаться.