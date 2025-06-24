Патрушев объявил о планах по очищению большинства крупных водных артерий страны

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев объявил о планах по оздоровлению большинства крупных водных артерий страны в рамках федерального проекта «Вода России». Об этом сообщил KP.RU .

«Это будут не только новые очистные сооружения, но и расчистка более 1000 километров рек, что позволит создать комфортные условия для миллионов людей, проживающих вблизи водных объектов», — сообщил Патрушев.

По словам политика, федеральный проект также включает меры по улучшению состояния озер и водохранилищ в регионах РФ. Патрушев отметил, что особое внимание будет уделено местам культурного наследия, историческим туристическим центрам и охраняемым природным территориям.