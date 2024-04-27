Патрулирование лесов усилят в Свердловской области с 27 апреля по 12 мая | 360°

27 апреля 2024, 16:07
Патрулирование лесов усилят в Свердловской области с 27 апреля по 12 мая
Патрулирование лесов усилят в Свердловской области в майские праздники для предотвращения природных пожаров. Об этом рассказал министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов, сообщило Ura.ru.
По его словам, увеличится не только частота выходов в леса, но и количество участников патрульных групп. Также патрулирование затронет частные жилые застройки и сады.
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Мамонтов призвал жителей региона не забывать о правилах пожарной безопасности и быть внимательными в лесу, сообщил RT.
Пожары
Свердловская область
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