Патрулирование лесов усилят в Свердловской области с 27 апреля по 12 мая | 360°

Общество 27 апреля 2024, 16:07 Патрулирование лесов усилят в Свердловской области с 27 апреля по 12 мая

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Патрулирование лесов усилят в Свердловской области в майские праздники для предотвращения природных пожаров. Об этом рассказал министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов, сообщило Ura.ru.

По его словам, увеличится не только частота выходов в леса, но и количество участников патрульных групп. Также патрулирование затронет частные жилые застройки и сады.

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Мамонтов призвал жителей региона не забывать о правилах пожарной безопасности и быть внимательными в лесу, сообщил RT.