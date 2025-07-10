Патриотический мотопробег в честь Великой Победы добрался до Нижнего Новгорода

Лидер мотозвена газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Борис Грумбков посетил Нижний Новгород, чтобы рассказать о патриотическом мотопробеге «Владивосток — Выборг». Встреча с представителями местных СМИ прошла 9 июля в Нижегородском областном информационном центре, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Патриотический мотопробег стартовал в конце июня 2025 года во Владивостоке. Он посвящен 80-летию Великой Победы. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» — единственное российское СМИ, которое лично участвует в пробеге.

Генеральный директор газеты Борис Грумбков рассказал о важности сохранения памяти о тех, кто внес свой вклад в общую победу. История «Санкт-Петербургских ведомостей» тесно связана с событиями Великой Отечественной войны. В советское время газета называлась «Ленинградская правда». Во время блокады Ленинграда издание выходило ежедневно и поддерживало дух защитников города и его жителей.

«Когда мы узнали о мотопробеге, мы, конечно, решили присоединиться. Хорошее и благое дело: еще раз напомнить о подвигах советского народа и возложить цветы к мемориалам», — сказал Грумбков.

Посвятив месяц своей профессиональной жизни путешествию, колонна выдвинулась из Санкт-Петербурга.