Патриарх Кирилл встретил чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил одну из самых почитаемых святынь Русской Православной Церкви — чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери — во время службы в храме Христа Спасителя. Кадры торжественной встречи святыни опубликовал ТАСС .

Московское духовенство и настоятель храма Вознесения Господня на Гороховом поле протоиерей Максим Батурин встретили чудотворную икону на Ленинградском вокзале Москвы днем 27 августа. Священнослужители вынесли реликвию из вагона поезда и при пении тропарей пронесли по перрону. Затем чудотворный образ привезли в кафедральный соборный храм Христа Спасителя.

«Пусть Царица Небесная, прославившая свое имя в истории нашего народа через чудеса, которые являлись под ее чудотворной иконой, пребывали с нами. И чтобы было так, необходимо, чтобы и мы чувствовали некую сопричастность к этим чудесам», — сказал патриарх Кирилл.

Православная реликвия будет доступна для поклонения верующих Москвы и Московской области с 27 августа по 27 сентября. После 4 сентября реликвию перенесут в главный храм Вооруженных сил России — Патриарший собор в честь Воскресения Христова, где она пробудет до 23 сентября. После этого икону передадут в храм Архангела Михаила.

Ранее в РПЦ сообщили, что патриарх Кирилл благословит передачу частиц мощей князя Дмитрия Донского в храмы Русской церкви.