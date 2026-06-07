Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник святому благоверному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Московского Патриархата.

Патриарх Кирилл совершил первосвятительский визит в Калининградскую епархию с 5 по 7 июня. Он совпал с 80-летием Калининградской области.

Патриарх провел Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя. Перед началом богослужения его встретил у храма губернатор Алексей Беспрозванных и митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим.

После литургии патриарх вышел на площадь перед собором и освятил памятник равноапостольному князю Владимиру. После обратился к присутствующим. В своей проповеди предстоятель Русской церкви заявил, что юбилей Калининградской области является важным событием для всей страны.

«Само образование этой области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа. Это дорого стоило нашему народу», — сказал он.

В завершение проповеди патриарх благословил Калининградскую область, ее церковь и жителей, а затем поздравил с праздником.

Ранее патриарх Кирилл призвал деятелей культуры «не работать на сатану», напомнив, что цель искусства — возвышение разума, воли и духовных сил человека, а не их развращение.