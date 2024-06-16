Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии

Патриарх Кирилл отказался произнести проповедь из-за проблем с голосом

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь из-за проблем с голосом. Трансляцию богослужения провел телеканал «Спас».

Глава Русской православной церкви рассказал, что сегодня «Господь ограничил его голос», поэтому он не сможет произнести традиционную проповедь после литургии в храме Христа Спасителя.

«Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», — отметил патриарх Кирилл.

Он также поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора.

Ранее глава РПЦ провел Божественную литургию в Георгиевском соборе Одинцова. В богослужении участвовали патриарший наместник Московской митрополии Павел, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, митрополит Крутицкий и Коломенский.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов назвал литургию исключительным событием и поблагодарил патриарха Кирилла от имени всех прихожан.

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