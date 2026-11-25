Для поездок в Крым пассажиры могут воспользоваться прямыми поездами «Таврия» либо составными маршрутами через Анапу и Керчь. Об этом сообщил телеканал «Крым24» .

При выборе поезда «Таврия» составы прибывают на станцию Керчь-Южная Новый Парк. Если в билете конечным пунктом указана станция Керчь, для дальнейшего пути до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей требуется оформить отдельный талон на автобус.

Другой вариант предполагает поездку до Анапы на поезде или автобусе. Оттуда до станции Керчь ходят пригородные поезда Южной пригородной пассажирской компании, после чего пересесть можно на автобусы по полуострову.

Пассажирам напомнили, что железнодорожная станция Керчь, станция Керчь-Южная Новый Парк и городская автостанция — это разные пункты, поэтому время на пересадку между ними нужно закладывать заранее.