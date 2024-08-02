Пасмурная погода установится на этих выходных в Нижем Новгороде

Жителей Нижнего Новгорода на предстоящих выходных, 3 и 4 августа, ожидает пасмурная, но теплая погода. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».

По прогнозам синоптиков, в субботу столбики термометров поднимутся максимум до +22 градусов, ночью температура воздуха понизится до +15 градусов.

В воскресенье температура будет колебаться в районе +15… +23 градусов. Осадков на выходных не прогнозируется.