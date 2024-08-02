Пасмурная погода установится на этих выходных в Нижем Новгороде
Жителей Нижнего Новгорода на предстоящих выходных, 3 и 4 августа, ожидает пасмурная, но теплая погода. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».
По прогнозам синоптиков, в субботу столбики термометров поднимутся максимум до +22 градусов, ночью температура воздуха понизится до +15 градусов.
В воскресенье температура будет колебаться в районе +15… +23 градусов. Осадков на выходных не прогнозируется.
Общее число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло 26
«Такого нету». Украинских мобилизованных оставили без обуви
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершилась
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после временного перекрытия
Врачам скорой в Москве потребовалась помощь с 300-килограммовым мужчиной
Момент удара дрона по многоэтажке под Орлом попал на видео
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте